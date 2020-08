Migranti: 62 positivi al coronavirus trasferiti da hotspot Pozzallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 62 i migranti positivi al Covid-19 ospitati all’hotspot di Pozzallo (Rg) e oggi trasferiti ad altra sede. In merito il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha dichiarato: “E’ il frutto di una collaborazione quotidiana, continua e riservata con il Ministero dell’Interno e con la Prefettura di Ragusa che testimonia come soltanto la sinergia istituzionale può portare a risultati celeri”. “La mia preoccupazione – ha sottolineato il sindaco - è stata sempre indirizzata verso questo particolare aspetto del problema immigrazione, non certamente verso la politica dell’accoglienza, che continua ad essere una delle scelte etiche fondamentali per questa amministrazione. Tuttavia, ciò non significa che non esistano problemi nella gestione dei flussi migratori”. Il primo cittadino ha quindi ribadito “la necessità che il presidente Conte dia la massima priorità alla questione, coinvolgendo il governo nella sua interezza, prendendo visione diretta delle difficoltà esistenti nei comuni interessati dal fenomeno, magari ascoltando i sindaci e le autorità locali che hanno una visione diretta e completa del problema”, ha concluso Ammatuna. (Ren)