Imprese: Confagricoltura, da commercio internazionale segnali di ripresa

- Nel secondo semestre di quest'anno, a causa della pandemia Covid-19, gli scambi commerciali hanno fatto registrare una contrazione senza precedenti a livello mondiale. In termini di quantità, il taglio è stato di circa il 20 per cento sullo stesso periodo del 2019. Lo ha reso noto Confagricoltura sulla base degli indicatori in tempo reale messi a punto dall'Organizzazione mondiale del commercio, Wto. "Nonostante le misure di sospensione e controllo delle esportazioni adottate da alcuni paesi – rileva il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – il commercio internazionale di materie prime agricole ha fatto registrare una diminuzione dell'8 per cento, sensibilmente inferiore a quella media. Solo gli scambi di componenti elettronici hanno avuto un andamento analogo". Dalle ultime proiezioni del Wto risulta che l'evoluzione del commercio internazionale è, al momento, in linea con lo scenario meno pessimistico delineato all'inizio dell'emergenza sanitaria per l'intero 2020. Scenario che prevede una riduzione degli scambi in misura del 13 per cento sull'anno precedente. (segue) (Com)