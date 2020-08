Scuola: Ronzulli (FI), Azzolina commissariata da Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo essere stata sottoposta alla 'tutela' di Arcuri, con la nuova cabina di regia a palazzo Chigi per l'avvio del nuovo anno scolastico, il ministro Azzolina è stata ufficialmente commissariata anche dal presidente del Consiglio. Bene, finalmente una notizia rassicurante". E' quanto afferma in una nota la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, secondo cui "dopo il nulla cosmico di cui è stata capace in questi mesi e la confusione che ha creato in tutto il mondo della scuola, questa sua estromissione era certamente opportuna. Non è chiaro però - ha aggiunto - a chi sarà affidata questa cabina di regia. A soli 20 giorni dal nuovo anno scolastico, non si può non sapere a chi sarà affidata la responsabilità di un settore così importante come la scuola. Speriamo solo che sulla scuola, sul futuro dei nostri ragazzi e del Paese, dopo questo accentramento a Palazzo Chigi non si finisca dalla padella alla brace". (Com)