Hong Kong: coronavirus, governo annuncia allentamenti restrizioni dal 28 agosto

- Il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, alla scadenza delle norme sul distanziamento sociale, fissata per oggi, ha prorogato le misure per altri due giorni e annunciato allentamenti delle restrizioni a partire dal 28 agosto, salvo significativi cambiamenti nella situazione epidemiologica. Potranno riaprire, ad esempio, alcuni esercizi finora chiusi, come le sale cinematografiche, i centri estetici e quelli sportivi all’aperto. I ristoranti potranno allungare gli orari di apertura. Resterà l’obbligo di indossare mascherine protettive nei luoghi pubblici, ma con alcune eccezioni, ad esempio per chi pratica attività sportiva nei parchi. La segretaria alla Sanità, Sophia Chan, annunciando per venerdì le nuove regole, ha raccomandato alla popolazione di non abbassare la guardia perché le infezioni sono diminuite ma i rischi non sono azzerati e bisognerà attendere la fine della trasmissione locale del contagio per revocare le misure restrittive. Chan, inoltre, ha esortato la popolazione a partecipare alla massiccia campagna di test in partenza. (segue) (Cip)