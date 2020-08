Germania: contrazione economia del 9,7 per cento nel secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia tedesca ha subito una contrazione del 9,7 per cento nel secondo trimestre del 2020, a causa di un calo generale dei consumi privati, degli investimenti e delle esportazioni. Lo ha reso noto l'Ufficio statistico federale, presentando una revisione delle precedenti stime economiche per il periodo in questione. Il dato fa riferimento al periodo di massima allerta per il coronavirus e in cui le restrizioni alla circolazione erano più stringenti. In precedenza, l'Ufficio statistico aveva previsto una contrazione del Pil tedesco pari al 10,1 per cento nel periodo aprile-giugno. (Geb)