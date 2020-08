Ue: Tajani (FI), governo di dimostri di avere strategia su utilizzo fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo per tutelare la salute dovrebbe chiedere anche i soldi del Mes ed avere il coraggio di fare un passo avanti. Deve dimostrare di avere una strategia per utilizzare tutte le risorse del Recovery fund: serve una visione complessiva" mentre bisogna dire "basta alla politica dei bonus che poi nessuno ha voluto utilizzare". Lo ha affermato questa mattina intervenendo a "Radio anch'io" su Rai Radio 1, il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che sul coinvolgimento delle opposizioni ha voluto poi ricordare: "Noi siamo sempre stati disponibile fin dall'inizio della vicenda coronavirus a mettere a favore dell'Italia tutte le nostre risorse, le nostre idee e le nostre proposte. La maggioranza ed il governo - ha concluso - non ci hanno mai voluto ascoltare".(Rin)