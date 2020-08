Difesa: Russia e Cina sviluppano insieme sottomarino non nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Cina stanno sviluppando congiuntamente un sottomarino non nucleare. Lo ha riferito un rappresentante dell'Agenzia russa di cooperazione per la difesa a "Sputnik". "Al momento, stiamo lavorando con la Cina allo sviluppo congiunto di un sottomarino non nucleare di ultima generazione. È troppo presto per parlare del completamento dei lavori", ha detto il rappresentante dell'agenzia a margine del forum militare Army-2020. (Rum)