Myanmar-Bangladesh: tre anni fa l’esodo dei rohingya (4)

- L’Inter Sector Coordination Group (Iscg) il centro di coordinamento del Bangladesh per le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative che si occupano dei rohingya, ha emesso un comunicato oggi per ricordare l’anniversario in cui ha ringraziato innanzitutto i bengalesi, i “primi soccorritori” dei rifugiati. Le agenzie delle Nazioni Unite e oltre 130 Ong sono partner dell’Iscg e il Piano di risposta congiunto per la crisi umanitaria rohingya per il 2020, integrato a causa delle esigenze legate all’epidemia di coronavirus, supera il miliardo di dollari, anche se gli impegni di finanziamento finora hanno soddisfatto solo il 44 per cento del fabbisogno. “Questa giornata è un’importante opportunità per onorare la forza e la resilienza dei rohingya e la generosità delle comunità ospitanti, aumentare la consapevolezza della portata della crisi umanitaria che continua e riflettere sul futuro della risposta umanitaria”, si legge nel comunicato dell’Iscg. (segue) (Inn)