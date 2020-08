Myanmar-Bangladesh: tre anni fa l’esodo dei rohingya (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brad Adams, direttore di Hrw per l’Asia, ha dichiarato che il governo birmano “deve accettare una soluzione internazionale che preveda il ritorno sicuro e volontario dei rifugiati rohingya”; al tempo stesso ha esortato “un Bangladesh comprensibilmente teso a non rendere le condizioni inospitali per i rifugiati che non hanno un posto in cui andare”. Human Rights Watch denuncia che i 600 mila rohingya rimasti nello Stato birmano di Rakhine sono tuttora “soggetti a violenze e repressioni severe, senza libertà di movimento o altri diritti fondamentali” e che affrontano gravi rischi in caso di fuga: potrebbero essere centinaia quelli morti a bordo di imbarcazioni che sono state state respinte da vari paesi, tra i quali la Malesia e la Thailandia. Riguardo a quelli ospitati in Bangladesh, le loro condizioni si sono deteriorate nell’ultimo anno, a causa dell’emergenza coronavirus. Secondo l’organizzazione, infatti, il governo bengalese “ha drasticamente ridotto i servizi umanitari nei campi profughi durante la pandemia Covid-19”. (segue) (Inn)