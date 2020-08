Myanmar-Bangladesh: tre anni fa l’esodo dei rohingya (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata anche l’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, ha evidenziato le crescenti difficoltà dei 460 mila bambini rohingya che vivono in Bangladesh nei campi profughu del distretto di Cox’s Bazar, dove le strutture educative, come nel resto del paese, sono state chiuse da marzo. L’agenzia dell’Onu ha esortato la comunità internazionale a continuare a offrire sostegno sia alle comunità di rifugiati che a quelle del Bangladesh poiché i bisogni sono diventati ancora più pressanti a causa della crisi sanitaria ed economica in corso. (Inn)