Dai fondi Sure 27 miliardi all'Italia, il governo esprime soddisfazione

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca, segnala che "all'Italia la Commissione Ue riconosce la quota più alta dei fondi Sure, ovvero 27,4 miliardi di euro per incentivare e tutelate il lavoro". Su Twitter quindi ringrazia la ministra Nunzia Catalfo e il "grande lavoro del governo che ancora una volta si dimostra avanguardia in Europa". Catalfo, da parte sua, ha affermato che "davanti alla crisi innescata dal coronavirus, l’Europa è stata chiamata a dare una risposta chiara e tempestiva. Sul fronte della tutela del lavoro e dei lavoratori questa risposta è arrivata". Su Facebook la titolare del Lavoro ha ricordato che "la Commissione ha presentato al Consiglio Ue le proposte per l’attivazione di Sure, lo strumento messo in campo dalla Commissione von der Leyen per sostenere l’occupazione durante l’emergenza Covid-19. Per l’Italia sono previsti 27,4 miliardi di euro degli 81,4 totali: la quota più alta". Per Catalfo, il governo, in questi mesi ha compiuto "ogni sforzo possibile per garantire protezione sociale a lavoratori, famiglie e imprese introducendo misure per complessivi 100 miliardi di euro. La decisione della Commissione Ue è anche il riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto", commenta. Anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha commentato nella giornata di ieri l'accordo, affermando che l’Europa "ha riconosciuto 27,4 miliardi di euro del programma Sure che finanzieranno le principali misure messe in campo dal governo a sostegno dell'occupazione e del lavoro nei decreti Cura Italia e Rilancio". "Un'iniezione di fiducia e risorse che ci permette di guardare al futuro" ha dichiarato. (Rin)