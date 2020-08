Sudan-Usa: Pompeo oggi a Khartum, incontrerà premier Hamdok e capo Consiglio sovrano al Burhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attesa oggi in Sudan la visita del segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo, nel quadro di un tour che lo ha visto ieri in Israele e lo porterà nei prossimi giorno negli Emirati. Lo riferisce l'agenzia stampa sudandese "Suna", secondo il quale Pompeo arriverà oggi a Khartum per una breve visita volta a discutere con il primo ministro Abdalla Hamdok e con il capo del Consiglio sovrano Abdel Fattah al- Burhan degli sviluppi del governo di transizione sudanese a guida civile e ad esprimere il sostegno di Washington all'approfondimento delle relazioni Sudan-Israele. Le autorità sudanesi spingono da parte loro ad accelerare il processo di rimozione dalla lista degli Stati ritenuti dagli Usa sponsor del terrorismo, uno dei principali obiettivi del governo di transizione per riparare le relazioni del paese con le istituzioni finanziarie internazionali. La visita statunitense, sottolinea "Sudan Tribune" si inserisce inoltre nel quadro di un tour deciso per discutere della sicurezza regionale, con accenno in particolare "all'influenza dannosa dell'Iran", e per incoraggiare i paesi arabi a stabilire e rafforzare le relazioni con Israele. Da Khartum, il massimo diplomatico statunitense volerà a Manama per incontrare il principe ereditario del Bahrain. Concluderà il suo viaggio negli Emirati Arabi Uniti, dove discuterà con lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan dell'accordo degli Emirati Arabi Uniti per normalizzare le relazioni con Israele e di altre questioni regionali.imento delle relazioni Sudan-Israele. (Res)