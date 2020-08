Libia: altre proteste a Tripoli, le milizie rispondono con arresti e proiettili veri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarraj si è detto pronto a riformare il Consiglio presidenziale ove vi fosse un accordo con la Camera dei rappresentanti di Tobruk (il foro legislativo della Cirenaica guidato da Aguila Saleh) e l’Alto Consiglio di Stato (il “Senato” di Tripoli presieduto da Khalid al Mishri). Si tratta di un punto molto delicato che va intaccare i gangli dell’attuale organo decisionali di Tripoli. In particolare, resta da vedere quale sarà la reazione dei vicepresidenti Ahmed Maiteeq, imprenditore e rappresentante della città di Misurata, e Abdel Salam Kajman, esponente della regione meridionale del Fezzan. Occhi puntati anche sul potente ministro dell’Interno Bashaga, uomo forte di Misurata e uomo della Fratellanza musulmana. Da un punto di vista giuridico non è chiaro se lo stato di emergenza sia uno strumento lecito ed adeguato per superare le obiezioni dei vicepresidenti. “Potremmo ricorrere all'adozione di misure eccezionali", ha detto Sarraj, ribadendo la prospettiva delle elezioni a marzo e dichiarando di essere pronto a farsi da parte dopo aver portato il Paese al voto. (Lit)