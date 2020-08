Giappone: ministro Esteri conclude viaggio in Papua Nuova Guinea, Cambogia, Laos e Myanmar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 agosto a Phnom Penh, Motegi è stato ricevuto dal primo ministro cambogiano, Hun Sen, primo dignitario straniero in Cambogia nel contesto della pandemia. Il rappresentante di Tokyo ha evidenziato l’importanza dello sviluppo del porto di Sihanoukville e della Strada nazionale 5 per il Corridoio economico meridionale e per la promozione di una regione indo-pacifica libera e aperta e ha assicurato che il Giappone continuerà a sostenere lo sviluppo economico e democratico della Cambogia. Infine, sono state scambiate opinioni sulla cooperazione Giappone-Mekong e sulle possibili sinergie tra il Giappone e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Motegi ha poi incontrato l’omologo Prak Sokhonn. I due ministri hanno confermato l’impegno a collaborare per combattere l’emergenza sanitaria; il Giappone ha già assistito la Cambogia nella ristrutturazione dell’ospedale di Siem Reap e nella fornitura di attrezzature mediche. Il responsabile della diplomazia di Tokyo ha affermato che il mantenimento e il rafforzamento di un Indo-Pacifico libero e aperto è diventato ancora più importante in un panorama internazionale in drastico cambiamento a causa della pandemia di coronavirus, ribadendo la volontà del suo paese di promuovere ulteriormente la cooperazione bilaterale a tale scopo. L’interlocutore cambogiano ha espresso il suo consenso e auspicato che il partenariato tra i due paesi possa essere ulteriormente approfondito. I titolari degli Esteri di Giappone e Cambogia, infine, hanno parlato del prossimo vertice dell’Asem, l’Asia-Europe Meeting, in programma a Phnom Penh. (segue) (Git)