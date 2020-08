Giappone: ministro Esteri conclude viaggio in Papua Nuova Guinea, Cambogia, Laos e Myanmar (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 agosto a Vientiane Motegi ha incontrato l’omologo del Laos, Saleumxay Kommasith, e il premier laotiano, Thongloun Sisoulith, con i quali ha parlato dell’ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali, nell’anno in cui ricorre il 65mo anniversario dell’istituzione dei rapporti diplomatici e il quinto della partnership strategica. Saleumxay ha sottolineato che anche grazie all’assistenza fornita dal Giappone, il Laos è riuscito a contenere l’epidemia di coronavirus. Per quanto riguarda il prossimo piano nazionale di sviluppo socioeconomico del Laos, che inizierà il prossimo anno, Motegi ha assicurato che il Giappone intende contribuire a una pianificazione efficace, soprattutto per la stabilizzazione finanziaria, per la crescita di qualità, per la prevenzione delle malattie infettive e dei disastri naturali, per il rafforzamento della connettività, con particolare riferimento al Corridoio economico est-ovest. Saleumxay ha espresso gratitudine a nome del governo e del popolo del Laos per l’assistenza ricevuta dal Giappone nel corso degli anni e per gli investimenti di qualità delle compagnie giapponesi. (segue) (Git)