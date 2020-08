Giappone: ministro Esteri conclude viaggio in Papua Nuova Guinea, Cambogia, Laos e Myanmar (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ministri hanno poi presenziato alla firma e allo scambio di note riguardanti due progetti di sovvenzione per il miglioramento delle strutture e delle attrezzature delle scuole di formazione degli insegnanti in otto località laotiane e per la fornitura di nuovi autobus pubblici per la capitale Vientiane e altre città. Si è tenuta anche la cerimonia di consegna di apparecchiature mediche per la risposta al coronavirus nel Laos. Motegi è stato poi ricevuto dal primo ministro laotiano Thongloun, col quale ha affrontato gli stessi temi, e ha partecipato a una cena di lavoro ospitata dal ministro degli Esteri Saleumxay durante la quale si è parlato delle sinergie per un Indo-Pacifico libero e aperto, della cooperazione Giappone-Mekong e di quella tra il Giappone e l’Asean. (segue) (Git)