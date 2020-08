Giappone: ministro Esteri conclude viaggio in Papua Nuova Guinea, Cambogia, Laos e Myanmar (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri a Naypyidaw Motegi ha incontrato oggi la consigliera di Stato del Myanmar, Aung San Suu Kyi, e il comandante in capo della Difesa, Min Aung Hlaing. Il ministro in visita, anche in questo caso primo straniero nella situazione di restrizioni ai viaggi dovute al coronavirus, ha affermato che il Giappone fornirà pieno sostegno alla costruzione democratica del Myanmar. Per quanto riguarda l’aiuto nella risposta all’epidemia, il ministro giapponese ha ricordato che è stata fornita assistenza tecnica e forniture mediche per oltre 30 milioni di dollari e ha annunciato l’erogazione di prestiti per 45 miliardi di yen (361 milioni di euro circa), di cui 30 miliardi a sostegno del bilancio di emergenza e 15 miliardi di yen per sostenere le piccole e medie imprese. Aung San Suu Kyi ha espresso la sua gratitudine. (segue) (Git)