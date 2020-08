Giappone: ministro Esteri conclude viaggio in Papua Nuova Guinea, Cambogia, Laos e Myanmar (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda lo Stato di Rakhine, al centro della crisi rohingya, il ministro Motegi ha dichiarato che il Giappone sosterrà pienamente gli sforzi del Myanmar per migliorare la situazione. Inoltre, ha auspicato che le indagini e l’azione penale procedano in modo trasparente sulla base delle raccomandazioni della Commissione indipendente di inchiesta e ha sottolineato l’importanza di attuare le misure provvisorie emessa dalla Corte internazionale di giustizia (Icj) e di creare un ambiente favorevole al rimpatrio dei profughi. Aung San Suu Kyi ha espresso apprezzamento per la comprensione e il sostegno del Giappone sulla questione. Per quanto riguarda, invece, le elezioni generali in programma in Myanmar l’8 novembre, Motegi ha annunciato che il Giappone invierà una missione di osservatori elettorali guidata Yohei Sasakawa. Gli stessi temi sono stati affrontati nel colloquio tra Motegi e Min Aung Hlaing. Motegi ha detto di aspettarsi progressi nelle indagini della corte marziale sulle azioni dei militari e nel perseguimento dei responsabili e aggiunto che “è importante divulgare il più possibile le procedure e la natura della pena”. Motegi ha anche invocato l’avanzamento del processo di pace con le minoranze etniche. Infine, ha espresso l’aspettativa che le elezioni si svolgano in condizioni di libertà ed equità con la collaborazione dei servizi di Difesa. Il comandante in capo birmano ha risposto che i servizi di difesa “coopereranno allo svolgimento di elezioni libere ed eque”. (Git)