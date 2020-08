© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura per nubi alte e sottili. Poco nuvoloso sui rilievi con temporanei annuvolamenti più importanti nel pomeriggio. Durante la giornata precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento. Valori minimi in pianura tra 16-20 °C, massimi tra 27-31 °C. (Rem)