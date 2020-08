© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo generalmente poco nuvoloso per nubi alte e sottili, temporaneamente nuvoloso sui settori prealpini nelle ore centrali. Precipitazioni assenti nel corso della giornata. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. In pianura minime intorno a 17 °C, massime intorno a 31 °C.(Rem)