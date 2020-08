Libia: Saleh, “cittadini hanno diritto di manifestare, polizia protegga dimostranti” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha chiesto ieri l’apertura di un’indagine sull’utilizzo eccessivo della forza da parte del personale di sicurezza del Governo di accordo nazionale durante le proteste. “Il diritto di riunirsi pacificamente, di protestare e la libertà di espressione sono diritti umani fondamentali che rientra tra gli obblighi della Libia sotto le leggi umanitarie internazionali”, si legge in una nota della missione. Le dimostrazioni, prosegue l’Onu, “sono motivate dalla frustrazione per le scarse condizioni di vita, le interruzioni dell’elettricità e dell’acqua, e la mancanza della fornitura di servizi nel paese”. L’Unsmil esorta i leader libici a “mettere da parte le differenze e impegnarsi pienamente in un dialogo inclusivo, come delineato dal presidente del Gna, Fayez al Sarraj, e dal presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, nelle loro dichiarazioni della scorsa settimana”. (segue) (Lit)