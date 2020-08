Lavoro: Veronese (Uil) su Sure, buona notizia per il nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ivana Veronese, segretaria confederale della Uil, giudica "sicuramente una buona notizia per il nostro Paese la proposta di redistribuzione del Fondo europeo di contrasto alla disoccupazione (Sure), con una dotazione di 27,4 miliardi di euro". E in una nota poi aggiunge: "Adesso ci aspettiamo che il governo ci convochi, nei prossimi giorni, per fare un piano nazionale di rafforzamento delle misure di sostegno al reddito e per l'estensione della Cassa integrazione almeno fino alla fine del mese di dicembre, dando in questo modo certezze a migliaia di lavoratrici e lavoratori che sono coinvolti nelle tante crisi produttive".(Com)