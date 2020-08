Ue: Marattin (Iv), fondi Sure funzionano come Mes su cui c'è assurdo veto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Finanze della Camera, esponente di Italia viva, Luigi Marattin, puntualizza su Twitter: "I 27,4 miliardi dello Sure - che oggi tutti festeggiano - funzionano esattamente come i 35 miliardi del Pandemic crisis support (su cui c’è un assurdo veto), con la differenza che i primi sono condizionati ad un utilizzo per il lavoro, i secondi per la sanità. Per il resto - conclude - sono identici". (Rin)