Firenze: Centinaio (Lega) su ristoratore suicida, tragedia annunciata, inaccettabile menefreghismo istituzioni

- Gian Marco Centinaio, senatore della Lega già ministro dell'Agricoltura e del Turismo afferma in una nota: "Denunciamo da mesi l'abbandono da parte del governo dei ristoratori e degli operatori del turismo piegati dall'emergenza Covid. La tragedia del ristoratore che si è purtroppo suicidato a Firenze per la crisi era annunciata. I provvedimenti di governo e ministero - attacca - sono stati tardivi, sono macchinosi, hanno tempi faraonici e di certo non rispondono alle esigenze dei due settori. Ci stringiamo nel dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi dell'ennesima vittima di questo maledetto virus".(Com)