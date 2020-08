Usa: Trump, se vinceranno i democratici sarà la morte del "sogno americano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se alle elezioni presidenziali di novembre vinceranno i democratici, per gli Stati Uniti sarà "la morte del sogno americano". Lo ha detto il presidente Donald Trump, oggi ufficialmente designato candidato ad un secondo mandato alle elezioni del 3 novembre dal partito repubblicano. Intervenuto a Charlotte in occasione della Convention repubblicana, Trump si è detto "fiducioso" nella vittoria contro lo sfidante del partito democratico, Joe Biden, sarcasticamente soprannominato "Sleeping Joe". Nel lungo discorso tenuto dinanzi agli oltre 300 delegati repubblicani, rappresentanti per i 50 Stati, Trump ha affermato che quella di novembre è "l'elezione più importante nella storia del nostro Paese". Il capo dello Stato federale ha quindi contestato la decisione delle emittenti Cnn e Msnbc di non trasmettere il voto della Convention in diretta, accusandole di diffondere false notizie e denunciando l'uso del voto per corrispondenza a causa della pandemia di Covid-19: "stanno usando il Covid-19 per rubare le elezioni", ha sferzato Trump (Nys)