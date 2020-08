Referendum: M5s a Sardine, si documentino, inquinano dibattito votato dal 90 per cento dei partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla posizione assunta dal movimento delle Sardine sul referendum per il taglio dei parlamentari, il Movimento cinque stelle puntualizza: "Quando le Sardine 'immaginano' è bene che si documentino, altrimenti dalla suggestione in un attimo si passa al racconto di fantasia, se non proprio alla fantascienza come suggeriscono loro stessi in un momento di lucidità". Su Facebook il M5s quindi prosegue: "Oggi sono impegnati ad agitare lo spauracchio del problema democratico a causa della riforma che vuole il taglio dei parlamentari. Per loro 'un partito del 20 per cento non eleggerebbe alcun rappresentante' con la riforma. Perché? A causa delle 'cosiddette soglie implicite' che farebbero diminuire il numero dei senatori drasticamente, soprattutto nelle regioni più piccole". (segue) (Rin)