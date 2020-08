Coronavirus: chiusura totale di 48 ore a Gaza dopo casi positivi in campo profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' scattata dopo i primi quattro casi di Coronavirus la chiusura totale di 48 ore nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dalle autorità, i quattro positivi appartengono a un'unica famiglia nel centro di Gaza, in un campo profughi. La chiusura interessa l'intera Striscia e comprende strutture ufficiali, private ed educative, nonché la chiusura di moschee, mercati, sale per cerimonie e club sportivi. Fino a oggi nei 360 chilometri quadrati della Striscia, che ospita due milioni di palestinesi, non si erano registrati casi di positività se non nei centri di quarantena allestiti per le persone che rientravano dall'estero. (Res)