Usa: Exxon, Pfizer e Raytheon fuori dal Dow Jones

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso petrolifero Exxon, il gigante farmaceutico Pfizer e l'azienda statunitense specializzata nel settore della difesa, Raytheon Technologies, non faranno più parte dell'indice Dow Jones come conseguenza del più grande rimpasto del benchmark azionario. Al loro posto entreranno Salesforce.com, Amgen e Honeywell International. Il cambio è legato al frazionamento azionario di Apple. L'uscita di Exxon Mobil - la più grande azienda del mondo nel 2011 - riflette il declino delle società di materie prime nell'economia statunitense in favore delle aziende tecnologiche, una tendenza amplificata dalle chiusure causate quest'anno dal Covid-19. (Nys)