Difesa: Kosovo, riconoscimento per Carabinieri per collaborazione con la polizia locale (2)

- Per il contributo fornito alla soluzione del caso, i tre militari guidati dal maresciallo oOrdinario Pasquale Grauso, in servizio quel giorno nella cittadina nel nord del Kosovo, hanno ricevuto ieri un attestato di merito dai colleghi della Direzione Regionale di Polizia di Mitrovica Sud. Un gesto simbolico per sottolineare la partnership che negli anni e' stata instaurata e consolidata tra le forze di polizia locali e i militari dell'Arma inquadrati nella Multinational Specialized Unit (Msu, l'unita' attualmente comandata dal colonnello Enio Simone, anch'egli presente alla cerimonia di consegna dell'attestato. L'MSU opera ininterrottamente da 21 anni in tutto il Kosovo in seno alla missione Nato Kfor, di cui l'Italia detiene la guida con il generale di divisione Michele Risi, e alla quale contribuisce con il secondo contingente in termini numerici dopo gli Usa, formato principalmente da militari dell'Esercito oltre che di Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri. (segue) (Com)