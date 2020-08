Difesa: Kosovo, riconoscimento per Carabinieri per collaborazione con la polizia locale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compito principale dell'Msu è quello di contribuire alla sicurezza e alla libertà di movimento per tutte le comunità del Kosovo, secondo il mandato di Kfor stabilito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I Carabinieri forniscono consulenza e formazione alle organizzazioni di sicurezza locali e si addestrano in partnership con altre unità di Kfor e con la missione dell'Unione Europea Eulex per quanto riguarda le tecniche di controllo della folla. Un team di cooperazione civile-militare dell'Arma realizza inoltre numerosi progetti di assistenza in favore delle comunità locali in stretta collaborazione con la Croce Rossa locale. (Com)