Kosovo: oggi incontro fra i leader della coalizione di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma per oggi l'incontro tra i leader della coalizione di governo in Kosovo. Secondo quanto affermato nel fine settimana dal leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj, la coalizione di governo non è a rischio sulla questione della scelta del capo dello Stato e questa sarà affrontata "a tempo debito". Haradinaj dovrebbe discutere oggi con il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, e il leader del movimento Nisma, Fatmir Limaj, in particolare del dialogo con la Serbia alla vigilia dell'incontro tra le due delegazioni a Washington a inizio settembre, che verrà ospitato dalla Casa Bianca. L'incontro fra i leader della coalizione di governo si sarebbe dovuto tenere la settimana scorsa, ma è stato successivamente annullato. (segue) (Kop)