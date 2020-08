Speciale difesa: Kosovo-Serbia, governo Pristina non informato su cambio data incontro negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro in programma il 2 settembre a Washington tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Avdullah Hoti potrebbe essere posticipato di qualche giorno. E' quanto riferiscono fonti del portale d'informazione "Gazeta Express", riprese da i media dei due paesi. Lo spostamento dell'incontro, viene riportato, potrebbe avere luogo per permettere la presenza anche del presidente Usa Donald Trump. L'ufficio del premier kosovaro ha tuttavia negato tale scenario tramite il consigliere Xhavit Beqiri, il quale ha detto di non avere nessuno informazione sullo spostamento dell'incontro. "Se dovesse essere deciso qualcosa di questo tipo, sarebbe immediatamente fatto pubblico", ha aggiunto Beqiri. Il presidente serbo Vucic, invece, non ha escluso lo spostamento dell'incontro di un giorno o due. Rispondendo ad una domanda dei giornalisti, Vucic ha detto che quello che è certo è che non ci sono possibilità di riconoscimento per il Kosovo e che lui alla Casa Bianca sarà impegnato a difesa degli interessi serbi. (Kop)