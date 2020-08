Usa: vicepresidente Pence, alle elezioni di novembre è in gioco l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti più che la democrazia sono in gioco l'economia, la legge e l'ordine. Lo ha detto il vicepresidente Mike Pence alla Convention nazionale repubblicana, in corso a Charlotte, nella quale ha ricevuto ufficialmente il mandato per la sua ricandidatura alle elezioni del prossimo 3 novembre, in ticket con il presidente Donald Trump. "Sono qui per una ragione, una sola ragione, che non solo il Partito Repubblicano, ma l'America tutta ha bisogno di altri quattro anni del presidente Donald Trump alla Casa Bianca", ha dichiarato Pence. Nel ribattere ad un'espressione più volta usata dai democratici, secondo la quale al voto di novembre sarebbe in gioco la democrazia, Pence ha invitato ad interessarsi soprattutto ai rischi per l'economia nazionale. "Negli ultimi tre anni e mezzo, abbiamo rilanciato questa economia tagliando le tasse, annullando le normative, liberando l'energia americana, combattendo per il commercio libero ed equo e ripristinando l'arsenale della democrazia", ha detto Pence, per il quale "altri quattro anni con il presidente Donald Trump significano più posti di lavoro, più giudici, più sostegno alle nostre truppe e ai nostri poliziotti". (Nys)