Roma: principio di incendio su bus Atac fuori servizio, nessun problema per persone

- Per cause ancora da accertare, su una vettura Atac fuori servizio, quindi senza passeggeri a bordo, che stava transitando lungo viale Palmiro Togliatti, "si è sprigionato un principio di incendio che ne ha danneggiato la parte posteriore". È quanto rende noto, in un comunicato, Atac. "L'autista ha avvisato i vigili del fuoco che sono intervenuti. Nessun problema per le persone. La vettura era in servizio da oltre 15 anni", conclude.(Com)