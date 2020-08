Coronavirus: sindaco Frosinone, fase delicatissima per i tamponi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su questo punto, "la Regione deve attivarsi immediatamente - prosegue Ottaviani - per reperire ulteriori unità sanitarie, anche con formule contrattuali elastiche, poiché ogni ritardo nell'individuazione dei contatti e, quindi, dei sorvegliati, si riverbera in modo esponenziale, favorendo la moltiplicazione dei potenziali diffusori. In altri termini, un conto è sostenere che un soggetto, dopo un contatto con il positivo, può risultare negativo al primo tampone e, magari, positivo, solo dopo cinque o sei giorni; un altro conto è non avvertire celermente quello stesso soggetto che, nei 14/15 giorni successivi al contatto, deve adottare le massime cautele per limitare ogni potenziale diffusione. Probabilmente, si sta rendendo necessario, in queste ore, l'aggiornamento della stessa circolare del ministero della Salute del 9 marzo scorso, che definiva come 'contatti' le sole permanenze, per un periodo superiore a 15 minuti, ad una distanza inferiore a 2 metri, tra due diversi soggetti, mentre, oggi, l'esperienza ci induce a rivalutare completamente quelle indicazioni, in modo prudenziale. La presunta attenuazione del virus, tutta da dimostrare sotto il punto di vista scientifico, non solo non implica una minore diffusione quantitativa della patologia ma, soprattutto, non esclude che i pericoli rimangano invariati, sugli anziani, sugli immunodepressi e sulle situazioni cliniche già compromesse. Ed allora, tutti, cittadini e istituzioni, regionali e ministeriali, abbiamo il dovere di collaborare in questa fase, poiché dai tamponi passa la svolta, in un senso o in un altro, per la partita finale sul Covid". (Com)