Medio Oriente: media israeliani, Emirati annullano partecipazione incontro trilaterale con Usa e Israele

- Gli Emirati Arabi Uniti avrebbero annullato la loro partecipazione all’incontro trilaterale a livello di ambasciatori in programma per il prossimo 28 agosto a New York con Stati Uniti e Israele. Lo riferisce il sito israeliano “Walla”. La decisione di disertare l’incontro rappresenta un messaggio al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che di recente si è opposto a un accordo sull’acquisto di caccia F-35 da parte di Abu Dhabi. L’incontro del prossimo 28 agosto avrebbe formalizzato l’accordo raggiunto lo scorso 13 agosto tra Israele ed Emirati, con la mediazione degli Stati Uniti, per normalizzare le relazioni diplomatiche. Incontrando oggi il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in visita a Gerusalemme, Netanyahu ha ribadito di "non avere notizie di accordo di vendita di armi” agli Emirati Arabi Uniti. “La nostra posizione a questo riguardo - ha aggiunto - non è cambiata. In ogni caso gli Usa garantiscono la supremazia militare di Israele". Tale versione è stata confermata anche da Pompeo il quale ha garantito che Washington manterrà la supremazia militare di Israele nella regione.(Res)