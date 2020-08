Referendum: M5s a Sardine, si documentino, inquinano dibattito votato dal 90 per cento dei partiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pentastellati quindi aggiungono: "Non sappiamo se questa fake news sia solo una gaffe, il frutto di scarsa conoscenza, ma a questo punto cerchiamo di fare chiarezza e di spiegare come stanno le cose nella realtà: la sperequazione tra seggi delle diverse Regioni che, si dice, si realizzerebbe a seguito della riforma, è in realtà già presente nel testo costituzionale attuale (incredibile). Il testo di riforma, invece, riduce tale sperequazione. Oggi, per esempio, in Basilicata - spiegano - si elegge un senatore ogni 83.000 abitanti mentre in Sardegna se ne elegge uno ogni 205.000 abitanti. In Sardegna, quindi, per eleggere un senatore, occorre una popolazione 2 volte e mezzo più grande di quella necessaria in Basilicata". E ancora: "Dopo la riforma, si dice, in Trentino Alto Adige si eleggerà un senatore ogni 171.000 abitanti (171.579) e in Sardegna ce ne vorranno 328.000 (327.872). Si tratta di una sperequazione più contenuta di quella esistente a Costituzione vigente tra Sardegna e Basilicata (meno di due volte a fronte di due volte e mezzo)". (segue) (Rin)