Referendum: M5s a Sardine, si documentino, inquinano dibattito votato dal 90 per cento dei partiti (3)

- "Potremmo andare avanti - incalzano i Cinque stelle -, ma riteniamo basti quanto detto per tranquillizzare tutti sui fantomatici pericoli democratici agitati a bordo spiaggia dalle Sardine. La democrazia si difende migliorando la qualità e le competenze dei rappresentanti eletti. Non sarà il taglio dei parlamentari a mettere in pericolo la democrazia italiana, lo sono le fake news e le strumentalizzazioni che inquinano il dibattito pubblico su un tema che è stato sentito e votato dal 90 per cento dei partiti dell’arco parlamentare". (Rin)