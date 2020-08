© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca, segnala che "all'Italia la Commissione Ue riconosce la quota più alta dei fondi Sure, ovvero 27,4 miliardi di euro per incentivare e tutelate il lavoro". Su Twitter quindi ringrazia la ministra Nunzia Catalfo e il "grande lavoro del governo che ancora una volta si dimostra avanguardia in Europa". (Rin)