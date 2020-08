Guatemala: ex ministro latitante Sinibaldi si consegna alla giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro guatemalteco delle Comunicazioni, Alejandro Sinibaldi, si è arreso alla giustizia dopo almeno due anni di latitanza. Lo ha confermato all'emittente radiofonica "Emisoras Unidas" il procuratore speciale contro l'impunità Juan Francisco Sandoval, affermando che l'ex ministro si è arreso a Interpol in Italia ed arriverà nella città guatemalteca di Coatepeque via Messico, prima di essere trasferito all'Aeronautica militare, che eseguirà l'arresto. Sinibaldi, accusato di atti di corruzione durante il governo del Partito Patriota, era ricercato dall'11 luglio 2016, per almeno quattro casi di corruzione indagati dalla Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala (Cicig), uno dei quali legato alla rete di corruzione della compagnia edile latinoamericana Odebrecht.(Mec)