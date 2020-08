Algeria: referendum sulla revisione della Costituzione fissato per il 1 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La data del referendum sulla revisione della Costituzione è stata fissata al 1 novembre: lo ha annunciato oggi la presidenza della Repubblica in un comunicato. "Il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto oggi Mohamed Chorfi, presidente dell'Autorità elettorale indipendente, che gli ha illustrato in un briefing i preparativi in ​​corso per l'organizzazione delle elezioni in programma, a cominciare dal referendum sulla bozza di revisione della Costituzione”, si legge nel comunicato. "Durante questa riunione e, alla luce delle consultazioni del presidente della Repubblica con le parti interessate, si è deciso di fissare la data del 1° novembre 2020 per lo svolgimento del referendum sul progetto di revisione della Costituzione", conclude la nota.(Ala)