Cile-Usa: Corte suprema respinge estradizione per imprenditore accusato traffico di armi con Iraq (3)

- "Ero stato autorizzato dal governo cileno e con l'autorizzazione e l'appoggio del governo nordamericano perché in quell'epoca l'Iraq era alleato degli Stati Uniti, l'accusa nei miei confronti non parla di esportazioni di armi", aveva affermato recentemente Cardoen. Secondo quanto afferma la difesa l'imputazione della giustizia statunitense è relativa esclusivamente all'acquisto di zirconio che, sostiene, si sarebbe potuto ottenere anche da altri paesi. "L'ho comprato negli Stati Uniti perché era molto più facile e perché me l'hanno offerto, è una falsità che le esportazioni in Cile fossero illegali", ha aggiunto Cardoen, che si è definito quindi come "un capro espiatorio". A causa di questo processo l'imprenditore cileno ha subito il sequestro di proprietà in Florida valutate in circa 30 milioni di dollari. La produzione di armi dell'industria Cardoen funzionò fino al 1987. Due anni prima, il 29 gennaio del 1985, la fabbrica di armi di Iqique rimase completamente distrutta per un'esplosione nella quale perirono 29 operai. Riguardo a questo episodio inoltre l'imprenditore cileno ha sempre sostenuto di essere stato vittima di un sabotaggio. (Abu)