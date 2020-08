Kosovo: Haradinaj (Aak), alleanza di governo non finirà per scelta capo dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza di governo in Kosovo non entrerà in crisi per la scelta del capo dello Stato, qualora non si trovasse un accordo durante l'incontro previsto lunedì prossimo. Lo ha affermato il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj, ripreso dal portale "Indeksonline". Haradinaj ha detto che la questione verrà affrontata "a tempo debito". L'incontro tra i leader della coalizione di governo in Kosovo si terrà lunedì con la partecipazione di Haradinaj, del segretario della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa e di quello del movimento Nisma, Fatmir Limaj. I tre discuteranno del dialogo con la Serbia alla vigilia dell'incontro tra le due delegazioni a Washington, che verrà ospitato dalla Casa Bianca. (segue) (Seb)