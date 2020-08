Difesa: Kosovo, Esercito italiano conduce intervento sanificazione presso asilo a Prizren (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'asilo "Nena Kabrini", inaugurato nel 2002 grazie al contributo della Caritas italiana, è diretto dalle suore Angeliche di San Paolo e accoglie al suo interno 130 bambini provenienti da famiglie in difficoltà di ogni etnia e credo religioso. Per il contingente italiano comandato dal colonnello Gianluca Figus si è trattato del terzo progetto di assistenza in favore delle comunità in Kosovo condotto nelle ultime settimane. In precedenza il team di coooperazione civile-militare del Regional Command West aveva finalizzato due progetti finanziati dalla Nato, con la donazione di macchine da cucire ad una Ong impegnata nella protezione delle donne vittime di violenza, e successivamente con la consegna di lavagne multimediali a sei scuole multietniche. (segue) (Com)