Kosovo: oggi incontro fra i leader della coalizione di governo (2)

- L'ex premier Haradinaj ha annunciato nei giorni scorsi la sua candidatura per diventare presidente del Kosovo. L'annuncio è arrivato dopo un incontro del partito Aak, partner del governo guidato dall'Ldk. "Ringrazio il Consiglio direttivo (dell'Aak) per la loro fiducia nell'autorizzarmi, per conto dell'Alleanza, a guidare possibili negoziati su un rimpasto di governo, inclusa la questione del presidente. Considero la fiducia riposta in me per diventare il candidato presidente come una grande responsabilità ed un onore", ha dichiarato Haradinaj tramite Facebook. Il leader dell'Ldk, Isa Mustafa, ha commentato evidenziando che la scelta del nuovo presidente è un tema ancora prematuro e le cose potrebbero cambiare a riguardo solo nel caso di una conferma dei capi d'accusa contro il capo dello Stato Hashim Thaci da parte del Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Mustafa, in un'intervista all'emittente "T7", ha confermato che è invece un tema di confronto con i partner un eventuale rimpasto di governo "sulla possibile inclusione del Partito democratico del Kosovo". (segue) (Kop)