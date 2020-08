Speciale difesa: Kosovo, Esercito italiano conduce intervento sanificazione presso asilo a Prizren

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra specializzata dell'Esercito italiano ha condotto un intervento di sanificazione presso l'asilo "Nena Kabrini" di Prizren, importante cittadina del Kosovo in cui opera il Regional Command West, il comando responsabile per la zona occidentale della missione Nato Kfor. Come riferisce un comunicato stampa, i militari italiani del quinto reggimento artiglieria terrestre "Superga" di Portogruaro hanno igienizzato tutte le aule e le aree comuni tramite l'impiego di nebulizzatori e principi attivi per l'eliminazione di agenti patogeni, e grazie al loro intervento la struttura potrà funzionare regolarmente nel rispetto delle norme anti-Covid 19 emanate dalle istituzioni del Kosovo. L'attività si inquadra nel contributo fornito da Kfor alla risposta locale al Covid-19. (Com)