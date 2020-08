Mediterraneo orientale: Erdogan, Grecia sarà ritenuta responsabile di eventuali conflitti nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia sarà ritenuta responsabile di eventuali conflitti nella regione. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando ai giornalisti al termine della riunione del gabinetto di governo, in merito al Navtex (avviso ai naviganti) emesso oggi dalla Grecia che ha annunciato esercitazioni militari a est dell’Isola di Creta dal 25 al 27 agosto a cui si uniranno anche quattro caccia dell'aeronautica emiratina. "Questa dichiarazione è un deterioramento della situazione e mette in pericolo la sicurezza costiera e di navigazione di tutte le navi della regione", ha dichiarato Erdogan. Il presidente Erdogan ha aggiunto: "Con questo atteggiamento contro il diritto internazionale, la buona volontà e le relazioni di vicinato, la Grecia si è gettata in un caos da cui non potrà uscire".(Tua)