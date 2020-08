Canada-Usa: Toronto si aspetta che Washington rispetti sentenza Omc su tariffe legname

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottawa si aspetta che Washington rispetti la sentenza dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) contro i dazi statunitensi imposti sui prodotti di legname canadesi. Lo ha dichiarato, in una nota, il ministro delle Piccole imprese, della promozione delle esportazioni e del commercio internazionale Mary Ng. "Il governo del Canada accoglie con favore la sentenza unanime del dell'Omc secondo cui i dazi compensativi degli Stati Uniti contro il legname di conifere canadese non sono coerenti con gli obblighi Omc degli Stati Uniti", si legge. “Il Canada si aspetta che gli Stati Uniti rispettino i propri obblighi dell'Omc. I dazi statunitensi sul legname di conifere canadese non devono persistere ", ha detto Ng. Il ministro ha affermato che le tariffe statunitensi hanno causato danni ingiustificati all'industria canadese e ai consumatori statunitensi. “Il settore forestale canadese sostiene centinaia di migliaia di posti di lavoro della classe media per i canadesi che lavorano sodo nelle comunità di tutto il nostro paese, e noi li difenderemo sempre".(Res)