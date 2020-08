Milano: De Chirico (Fi), sorprende che Sala non dica una parola su caporalato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro De Chirico, consigliere Comunale di Forza Italia Milano, dichiara in una nota: "Grazie a un blitz della Guardia di Finanza di Milano è stato scoperto lo sfruttamento di 100 braccianti schiavizzati per pochi euro nei campi alle porte di Milano, a Cassina de Pecchi. Alle Fiamme Gialle va il mio ringraziamento per aver condotto un'importante operazione contro il caporalato. Purtroppo nel Nord Italia la considerazione che viene data a questo "fenomeno" è quello riservato alla categoria delle leggende metropolitane. Purtroppo non è così. Già quand'ero consigliere di zona segnalai che in piazzale Lotto, alle prime luci dell'alba, c'era una centrale di reclutamento poi smantellata. Sorprende che Beppe Sala, paladino dei diritti, non dica una parola. Dal sindaco della città metropolitana, invece, non mi sorprendo per il totale silenzio che in ormai 5 anni d'incarico non è mai stato rotto". (Com)