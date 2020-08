Cile-Usa: Corte suprema respinge estradizione per imprenditore accusato traffico di armi con Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Cile ha respinto oggi una richiesta di estradizione proveniente dagli Stati Uniti nei confronti dell'imprenditore Carlos Cardoen. Cardoen è accusato dalla giustizia nordamericana di aver acquistato illegalmente zirconio per la fabbricazione di bombe a grappolo che vennero poi vendute a loro volta al regime iracheno di Saddam Hussein. Il massimo organo della giustizia cilena ha stabilito con sentenza unanime che non esistono i requisiti per l'estradizione in quanto "il trattato sottoscritto da Cile e Stati Uniti stabilisce che la richiesta non è procedente quando il delitto è già prescritto nel paese che la riceve". Lo stesso Cardoen aveva ammesso di aver venduto tra il 1982 ed il 1989 gli ordigni all'Iraq con il consenso delle autorità statunitensi in quanto all'epoca il regime di Hussein era alleato degli Usa nella guerra contro l'Iran. (segue) (Abu)